Наплавной мост до Тумботино откроется в Павловском районе 11 января
С пятницы, 11 января 2019 года, в Павловском районе откроется движение автомобилей по наплавному мосту через Оку. Он свяжет районный центр с поселком Тумботино.
Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, мост был построен ГКУ НО «ГУАД». По нему смогут ходить люди и ездить все виды легкового и грузового транспорта. Пока что по мосту разрешено ездить автомобилям весом до пяти тонн, а также каретам скорой помощи, полицейским и пожарным машинам.
Пустить по переправе остальной транспорт планируется при образовании на реке льда необходимой толщины, предварительно – 15 января.
Ранее сообщалось, что в поселке Окский (Богородский район) открылся надземный пешеходный переход через трассу Муром – Нижний Новгород. Теперь на данном участке дороги увеличится пропускная способность и скорость движения транспорта, так как водителям не нужно будет тормозить перед светофором.