2019-01-10T16:45:19+03:00
Общество

Наплавной мост до Тумботино откроется в Павловском районе 11 января

Пока что по нему смогут ездить автомобили весом до пяти тонн
Валерия ГРОМОВА
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С пятницы, 11 января 2019 года, в Павловском районе откроется движение автомобилей по наплавному мосту через Оку. Он свяжет районный центр с поселком Тумботино.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, мост был построен ГКУ НО «ГУАД». По нему смогут ходить люди и ездить все виды легкового и грузового транспорта. Пока что по мосту разрешено ездить автомобилям весом до пяти тонн, а также каретам скорой помощи, полицейским и пожарным машинам.

Пустить по переправе остальной транспорт планируется при образовании на реке льда необходимой толщины, предварительно – 15 января.

Ранее сообщалось, что в поселке Окский (Богородский район) открылся надземный пешеходный переход через трассу Муром – Нижний Новгород. Теперь на данном участке дороги увеличится пропускная способность и скорость движения транспорта, так как водителям не нужно будет тормозить перед светофором.

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