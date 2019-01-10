2019-01-10T16:18:18+03:00
Спорт

«Торпедо» расторгло контракт с защитником Дмитрием Коробовым

Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» расторг контракт с 29-летним защитником Дмитрием Коробовым. Как сообщается на сайте команды, в сезоне 2018/2019 он сыграл 39 матчей и набрал восемь очков.

Напомним, сейчас автозаводцы занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Подробное расписание игр «Торпедо» на текущий сезон можно посмотреть здесь.

Предыдущий матч нижегородцы на выезде играли с "Нефтехимиком". Гостевой матч закончился со счетом 3:4 (0:0, 2:1, 1:2, 0:1) в пользу "Нефтехимика". В первом периоде соперники играли в хорошем темпе и с большим количеством бросков по воротам, однако до голов дело не дошло. Второй перерыв завершился со счетос 2:1, а в ходе третьего выявить победителя не удалось. Исход матча решался в овертайме, где более ловкими оказались хозяева.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Наплавной мост до Тумботино откроется в Павловском районе 11 января
Алексей Коротков занял пост замминистра образования Нижегородской области
Более полутора тысяч кубометров снега вывезли с улиц Сормова за минувшие сутки
АО «Теплоэнерго» прошло новогодние каникулы без аварий на магистральных тепловых сетях
Максим Рабин возглавит КУМИ Дзержинска
Александр Медведев уволен с поста директора дзержинского МУП «Экспресс»
Нижегородские врачи провели уникальную операцию по лечению врожденных переломов костей
Икона Божией Матери «Рудненская – Умягчение злых сердец» прибудет в Нижний Новгород 21 января
Жительница Автозаводского района убила собственного сына бутылкой
Леонид Морковкин занял пост руководителя УФССП по Нижегородской области
Депутатские мандаты Краснова и Солонченко будут переданы 11 января
БК «НН» на выезде уступил испанской «Мурсии» в матче Лиги Чемпионов
Массив сараев и легковушка сгорели в Дивеевском районе 9 января
Глеб Никитин посетил постановку «Рождественской оратории» в филармонии
35-летняя нижегородка убила бывшего сожителя на пятый день празднования Нового года
Алексей Коротков уволен с поста директора департамента образования Дзержинска
Житель Ленинского района зарезал своего отца 2 января
Более 11 тысяч водителей нарушили ПДД на нижегородских дорогах за новогодние праздники
Наталья Суханова станет заместителем мэра Дзержинска по соцполитике