«Торпедо» расторгло контракт с защитником Дмитрием Коробовым

10 Янв. 2019 2019-01-10T16:18:18+03:00

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Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» расторг контракт с 29-летним защитником Дмитрием Коробовым. Как сообщается на сайте команды, в сезоне 2018/2019 он сыграл 39 матчей и набрал восемь очков.

Напомним, сейчас автозаводцы занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Подробное расписание игр «Торпедо» на текущий сезон можно посмотреть здесь.

Предыдущий матч нижегородцы на выезде играли с "Нефтехимиком". Гостевой матч закончился со счетом 3:4 (0:0, 2:1, 1:2, 0:1) в пользу "Нефтехимика". В первом периоде соперники играли в хорошем темпе и с большим количеством бросков по воротам, однако до голов дело не дошло. Второй перерыв завершился со счетос 2:1, а в ходе третьего выявить победителя не удалось. Исход матча решался в овертайме, где более ловкими оказались хозяева.