Алексей Коротков занял пост замминистра образования Нижегородской области

10 Янв. 2019 2019-01-10T15:34:13+03:00

Он будет ответственным за развитие инфраструктуры и сети образовательных организаций

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С 10 января 2019 года Алексей Коротков назначен заместителем министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба губернатора, эта кандидатура была выбрана из базы «Команды правительства».

Коротков будет ответственным за развитие инфраструктуры и сети образовательных организаций области.

-Программа «Команда правительства» показывает свою эффективность не только в рамках проведения конкурсных процедур. Портал позволяет руководителям всех уровней следить за развитием претендентов и проводить кадровую политику, основываясь на результатах объективных данных, полученных в ходе тестирования и работы экспертов. Благодаря этой базе появилась возможность оперативно закрывать важные для работы органов вакансии, привлекая мотивированных на результат специалистов, - объяснил глава региона Глеб Никитин.

Напомним, 9 января мэр Дзержинска Иван Носков подписание распоряжение об увольнении Короткова с поста директора департамента образования городской администрации.