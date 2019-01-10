2019-01-10T14:35:29+03:00
Общество

Более полутора тысяч кубометров снега вывезли с улиц Сормова за минувшие сутки

На дорогах работали 73 рабочих и около 40 спецмашин
Валерия ГРОМОВА
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За последние сутки с улиц Сормовского района Нижнего Новгорода было вывезено 1 684 кубометра снега. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, на дорогах работали 73 рабочих и около 40 машин.

Кроме того, за этот же период на улицы были высыпаны израсходовано 155 тонн песко-соляной смеси. Согласно информации, всего с начала 2019 года из Сормова транспортировали более десяти тысяч кубометров снега.

Напомним, по данным на 9 января, в информационную систему «Антиснег» отправлено 1 991 обращение от жителей Нижнего Новгорода. Наибольшее количество заявок поступило на отработку в Советский, Нижегородский и Ленинский районы.

Напомним, в 2017 году в Нижнем Новгороде был создан интернет-портал «Антиснег», где горожане могли оперативно оставлять заявки и получать информацию об их выполнении. А информационная система «Антиснег» появилась в ноябре прошлого года. Теперь жители могут следить за уборкой снега в режиме online.

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