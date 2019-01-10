АО «Теплоэнерго» прошло новогодние каникулы без аварий на магистральных тепловых сетях

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:10:32+03:00

Количество нарушений в работе котельных и теплопунктов с 30 декабря 2018 по 8 января 2019 года снизилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее

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АО «Теплоэнерго» прошло новогодние праздники без аварий на магистральных тепловых сетях. Единичные случаи повреждений на квартальных сетях в период с 30 декабря 2018 по 8 января 2019 года оперативно устранялись.

В преддверии новогодних праздников предприятие провело дополнительные подготовительные мероприятия: количество обходов и осмотров сетей было увеличено, усилен контроль за работой оборудования, обеспечен полный аварийный запас материалов, организовано оперативное дежурство сотрудников всех структурных подразделений. Ситуацию на сетях и котельных помимо аварийных служб ежедневно мониторило руководство предприятия.

Благодаря проведенной работе удалось добиться значительного снижения количества нарушений в работе оборудования котельных и центральных тепловых пунктов – на 36% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

- Все оперативные службы компании отработали слаженно, чтобы в домах нижегородцев в праздники было тепло и комфортно. До нового года мы отремонтировали наиболее критичные участки магистральных сетей, что позволило пройти период праздничных пиковых нагрузок без серьезных нарушений, - сообщил генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин.