Максим Рабин возглавит КУМИ Дзержинска

10 Янв. 2019 2019-01-10T13:43:43+03:00

Распоряжение об увольнении Андрея Снытникова с этого поста уже подписано

Изменить размер текста: A A

Иван Носков уволил Андрея Снытникова с поста председателя комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) администрации Дзержинска. Он перестанет работать в этой должности с 11 января.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, с понедельника пост главы КУМИ займет Максим Рабин. Соответствущее распоряжение будет подписано в ближайшее время.

- Сегодня перед Максимом Рабиным стоит задача не просто сохранить действующие наработки и проекты, но и идти дальше в развитии сотрудничества с областным правительством и федеральными ведомствами и реализации новых муниципальных, областных и федеральных программ, - резюмировал Носков.

Справка:

Максим Рабин родился 23 июня 1974 года в Челябинской области. Окончил Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского по специальности «Экономика и управление научными исследованиями и проектирование». До этого назначения он являлся директором МФЦ Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что Иван Носков подписал распоряжение об увольнении Александра Медведева с поста директора МУП «Экспресс» 11 января.