2019-01-10T13:19:00+03:00
Общество

Александр Медведев уволен с поста директора дзержинского МУП «Экспресс»

Исполнять его обязанности будет главный инженер Василий Макаров
Валерия ГРОМОВА
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Мэр Дзержинска Иван Носков подписал распоряжение об увольнении Александра Медведева с поста директора МУП «Экспресс» 11 января. Его полномочия прекратятся 11 января 2019 года, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пока не будет подобран новый руководитель, исполнять обязанности директора будет главный инженер предприятия Василий Макаров.

Ранее сообщалось, что 9 января Иван Носков подписание распоряжение об увольнении Алексея Короткова с поста директора департамента образования городской администрации. Это связано с его переходом на новую работу. На какую должность уходит Коротков – не уточняется.

Также появилась информация, что бывший директор департамента культуры Нижнего Новгорода Наталья Суханова в ближайшее время будет назначена заместителем мэра Дзержинска по соцполитике. Одной из основных задач Натальи Сухановой, по всей видимости, станет подготовка и проведение юбилея Дзержинска – в 2020 году город химиков будет отмечать 90-летний юбилей.

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