2019-01-10T12:50:36+03:00
Общество

Нижегородские врачи провели уникальную операцию по лечению врожденных переломов костей

На операционном столе оказался мальчик из Владимирской области
Валерия ГРОМОВА
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В четверг, 10 января 2019 года, детские ортопеды Приволжского исследовательского медицинского университета провели уникальную операцию по лечению врожденных переломов костей. Как сообщает пресс-служба ПИМУ, на операционном столе оказался мальчик из Владимирской области, у которого был врожденный ложный сустав голени.

- Это проявляется несращением большой берцовой и малой берцовой костей. Проблема появляется с рождения, в дальнейшем деформация увеличивается и лишает возможности ходить, - объяснили специалисты.

Раньше эта проблема решалась при помощи аппаратных методов, но результат был неудачным: приходилось ампутировать конечности.

- Впервые в России мы использовали комплексное лечение – применение бисфосфонатов. У пациента произведен забор трансплантата и введён телескопический штифт, который в дальнейшем будет растягиваться вместе с ростом ребенка и создаст условия для сращения большеберцовых костей в правильном положении, - резюмировал заведующий детским ортопедическим отделением, ведущий научный сотрудник Максим Власов.

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