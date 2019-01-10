Икона Божией Матери «Рудненская – Умягчение злых сердец» прибудет в Нижний Новгород 21 января

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:09:49+03:00

Образ будет находиться в храме во имя преподобного Серафима Саровского в течение шести дней

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 21 января 2019 года, в Нижний Новгород прибудет икона Божией Матери «Рудненская – Умягчение злых сердец». Как сообщается на сайте Нижегородской Митрополии, ее примет храм во имя преподобного Серафима Саровского в Московском районе.

Образ будет находиться в столице Приволжья в течение шести дней – до 27 января. Место его постоянно пребывания - храм в честь Успения Пресвятой Богородицы в селе Суворово Дивеевского района.

Напомним, 13 января в 12:00 в Нижнем Новгороде состоится святочное шествие. Его частники пройдут по Большой Покровской от церкви в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы до часовни в честь образа Спаса Нерукотворного в кремле. По окончании святочного шествия на площадке рядом с «Арсеналом» гостей ждут игры и хороводы, а также угощения и горячий чай.