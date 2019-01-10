Жительница Автозаводского района убила собственного сына бутылкой
Жительница Нижнего Новгорода убила собственного сына, ударив его бутылкой по голове. Как сообщается на сайте СУ СК РФ по региону, в отношении 58-летней женщины возбуждено уголовное дело.
Между матерью и сыном произошла семейная ссора, в ходе которой и произошла трагедия. Тело 38-летнего потерпевшего было обнаружено в одной из квартир на улице Дьяконова в Автозаводском районе.
Сейчас нижегородка находится под домашним арестом. Она призналась в убийстве. По ее словам, причиной конфликта стали упреки сына в ее адрес по поводу личной жизни.
В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что 31-летний житель Городецкого района до смерти забил родного брата в новогоднюю ночь. Причиной конфликта послужила обида на потерпевшего, который не купил новогодние подарки родственникам.