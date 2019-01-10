2019-01-10T11:32:59+03:00
Происшествия

Жительница Автозаводского района убила собственного сына бутылкой

Сейчас нижегородка находится под домашним арестом
Валерия ГРОМОВА
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Жительница Нижнего Новгорода убила собственного сына, ударив его бутылкой по голове. Как сообщается на сайте СУ СК РФ по региону, в отношении 58-летней женщины возбуждено уголовное дело.

Между матерью и сыном произошла семейная ссора, в ходе которой и произошла трагедия. Тело 38-летнего потерпевшего было обнаружено в одной из квартир на улице Дьяконова в Автозаводском районе.

Сейчас нижегородка находится под домашним арестом. Она призналась в убийстве. По ее словам, причиной конфликта стали упреки сына в ее адрес по поводу личной жизни.

В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что 31-летний житель Городецкого района до смерти забил родного брата в новогоднюю ночь. Причиной конфликта послужила обида на потерпевшего, который не купил новогодние подарки родственникам.

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