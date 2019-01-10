2019-01-10T11:06:50+03:00
Общество

Леонид Морковкин занял пост руководителя УФССП по Нижегородской области

До этого он был заместителем начальника Управления организации исполнительного производства ФССП России
Валерия ГРОМОВА
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9 января 2019 года заместитель директора Федеральной службы судебных приставов представил временно исполняющего обязанности главного судебного пристава по Нижегородской области. Им стал Леонид Морковкин, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

До этого Морковкин был заместителем начальника Управления организации исполнительного производства ФССП России. Он занимал эту должность с 2015 года. Работать в органах юстиции начал в 2010 году.

Ранее сообщалось, что Владислав Поправко назначен на должность председателя Нижегородского областного суда. Он будет работать в этой должности в течение шести лет. Соответствующий указ был подписан две недели назад - 30 декабря 2018 года. Напомним, Поправко стал исполняющим обязанности председателя Нижегородского областного суда в октябре прошлого года.

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