2019-01-10T10:45:03+03:00
Общество

Депутатские мандаты Краснова и Солонченко будут переданы 11 января

Их получат кандидатуры от «Единой России» Владимир Поддымников-Гордеев и Артем Савин
Валерия ГРОМОВА
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В пятницу, 11 января 2019 года, в избирательной комиссии Нижнего Новгорода состоится очередное заседание, в ходе которого будут переданы вакантные депутатские мандаты Дмитрия Краснова и Елизаветы Солонченко.

Как сообщат пресс-служба избиркома, их получат кандидатуры от «Единой России» Владимир Поддымников-Гордеев и Артем Савин.

Напомним, Краснов и Солонченко досрочно сложили свои полномочия в ходе внеочередного заседания думы 26 декабря 2018 года. Краснов поулчил новую должность заместителя губернатора Нижегородской области, а Солонченко приняла такое решение по собственному желанию.

- В жизни бывают ситуации, когда надо взять паузу. Паузу в отношениях, паузу в карьере… Всему своё время: поняла, что именно сейчас для меня важнее моя семья, - написала тогда экс-глава Нижнего Новгорода на своей странице в соцсетях.

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