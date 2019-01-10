БК «НН» на выезде уступил испанской «Мурсии» в матче Лиги Чемпионов

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:22:05+03:00

Сейчас БК «Нижний Новгород» занимает четвертую строчку в Лиге Чемпионов

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Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» 9 января 2018 года сразился с испанской «Мурсией» в матче Лиги Чемпионов. Игра прошла на территории соперника.

Первый отрезок встречи завершился при равном счете – 17:17. Во втором хозяева площадки оторвались на девять очков. Перед большим перерывом цифры на табло показывали 31:40.

Третья пятнадцатиминутка была очень напряженной для нижегородцев – они заработали пять фолов. Счет – 51:52. Заключительный тайм не выявил победителя, команды сравняли счет – 73:73.

Исход матча пришлось решать в овертайме. До последней минуты зрители находились в напряженном состоянии, у каждого клуба были шансы вырвать победу. Однако испанцы оказались активнее. Матч завершился со счетом 94:90 в пользу «Мурсии».

Сейчас БК «Нижний Новгород» занимает четвертую строчку в Лиге Чемпионов с пятью победами и пятью поражениями.