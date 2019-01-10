2019-01-10T10:22:05+03:00
Спорт

БК «НН» на выезде уступил испанской «Мурсии» в матче Лиги Чемпионов

Сейчас БК «Нижний Новгород» занимает четвертую строчку в Лиге Чемпионов
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» 9 января 2018 года сразился с испанской «Мурсией» в матче Лиги Чемпионов. Игра прошла на территории соперника.

Первый отрезок встречи завершился при равном счете – 17:17. Во втором хозяева площадки оторвались на девять очков. Перед большим перерывом цифры на табло показывали 31:40.

Третья пятнадцатиминутка была очень напряженной для нижегородцев – они заработали пять фолов. Счет – 51:52. Заключительный тайм не выявил победителя, команды сравняли счет – 73:73.

Исход матча пришлось решать в овертайме. До последней минуты зрители находились в напряженном состоянии, у каждого клуба были шансы вырвать победу. Однако испанцы оказались активнее. Матч завершился со счетом 94:90 в пользу «Мурсии».

Сейчас БК «Нижний Новгород» занимает четвертую строчку в Лиге Чемпионов с пятью победами и пятью поражениями.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Наплавной мост до Тумботино откроется в Павловском районе 11 января
«Торпедо» расторгло контракт с защитником Дмитрием Коробовым
Алексей Коротков занял пост замминистра образования Нижегородской области
Более полутора тысяч кубометров снега вывезли с улиц Сормова за минувшие сутки
АО «Теплоэнерго» прошло новогодние каникулы без аварий на магистральных тепловых сетях
Максим Рабин возглавит КУМИ Дзержинска
Александр Медведев уволен с поста директора дзержинского МУП «Экспресс»
Нижегородские врачи провели уникальную операцию по лечению врожденных переломов костей
Икона Божией Матери «Рудненская – Умягчение злых сердец» прибудет в Нижний Новгород 21 января
Жительница Автозаводского района убила собственного сына бутылкой
Леонид Морковкин занял пост руководителя УФССП по Нижегородской области
Депутатские мандаты Краснова и Солонченко будут переданы 11 января
Массив сараев и легковушка сгорели в Дивеевском районе 9 января
Глеб Никитин посетил постановку «Рождественской оратории» в филармонии
35-летняя нижегородка убила бывшего сожителя на пятый день празднования Нового года
Алексей Коротков уволен с поста директора департамента образования Дзержинска
Житель Ленинского района зарезал своего отца 2 января
Более 11 тысяч водителей нарушили ПДД на нижегородских дорогах за новогодние праздники
Наталья Суханова станет заместителем мэра Дзержинска по соцполитике