Массив сараев и легковушка сгорели в Дивеевском районе 9 января

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:02:42+03:00

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В среду, 9 января 2019 года, в Дивеевском районе загорелся массив сараев. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области, инцидент произошел около 16:30 в селе Большое Череватово.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, не успели спасти сараи: они сгорели на площади 200 квадратных метров. В одном из них находился автомобиль марки ВАЗ 21010. Он тоже сгорел.

В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы десять человек и четыре спецмашины. Причиной случившегося пожарные назвали нарушение правил монтажа электрооборудования.

Ранее сообщалось, что с 1 по 8 января 2019 года в Нижегородской области произошло 85 пожаров, на которых погибли шесть человек. Причиной наибольшего количества возгораний стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов (46 пожаров).