Глеб Никитин посетил постановку «Рождественской оратории» в филармонии
Вечером 9 января 2019 года в нижегородской государственной академической филармонии имени Ростроповича показали постановку «Рождественские оратории». Как сообщает пресс-служба правительства, на мероприятии присутствовал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
На сцене выступали ведущие музыканты и солисты со всего региона. После этого Глеб Никитин поздравил гостей с Рождеством.
-Замечательно, что оратория исполняется в святочные дни, когда мы испытываем надежду на обновление. Это потрясающее ощущение поиска надежды внутри себя, обретения веры и любви. Сегодня мы стали свидетелями соединения религиозного начала и искусства, - поделился впечатлениями глава региона.
Он также отметил, что особые эмоции вызывают детские голоса. После этого Глеб Никитин поблагодарил симфонический оркестр и певческие группы за выступление.