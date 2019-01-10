Глеб Никитин посетил постановку «Рождественской оратории» в филармонии

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:45:42+03:00

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Вечером 9 января 2019 года в нижегородской государственной академической филармонии имени Ростроповича показали постановку «Рождественские оратории». Как сообщает пресс-служба правительства, на мероприятии присутствовал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На сцене выступали ведущие музыканты и солисты со всего региона. После этого Глеб Никитин поздравил гостей с Рождеством.

-Замечательно, что оратория исполняется в святочные дни, когда мы испытываем надежду на обновление. Это потрясающее ощущение поиска надежды внутри себя, обретения веры и любви. Сегодня мы стали свидетелями соединения религиозного начала и искусства, - поделился впечатлениями глава региона.

Он также отметил, что особые эмоции вызывают детские голоса. После этого Глеб Никитин поблагодарил симфонический оркестр и певческие группы за выступление.