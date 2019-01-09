2019-01-09T17:13:38+03:00
Происшествия

35-летняя нижегородка убила бывшего сожителя на пятый день празднования Нового года

Женщину уже заключили под стражу
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

СУ СК РФ по Нижегородской области возбудило уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Автозаводского района Нижнего Новгорода, которая убила своего бывшего сожителя во время празднования Нового года.

Как сообщается на сайте ведомства, в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Она совершила убийство 5 января, когда в ее доме на проспекте Бусыгина собрались гости, чтобы продолжить отмечать Новый год.

В ходе веселья между бывшими сожителями произошла ссора и подозреваемая ударила мужчину ножом. От полученных ранений 42-летний он скончался на месте происшествия.

Женщину заключили под стражу. Свою причастность к гибели мужчины она не отрицает. Конфликт, кстати, произошел из-за мелочных придирок погибшего к подозреваемой.

В скором времени нижегородке предъявят обвинение, а пока ведется расследование.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алексей Коротков уволен с поста директора департамента образования Дзержинска
Житель Ленинского района зарезал своего отца 2 января
Более 11 тысяч водителей нарушили ПДД на нижегородских дорогах за новогодние праздники
Наталья Суханова станет заместителем мэра Дзержинска по соцполитике
Жители Нижнего Новгорода отправили около двух тысяч заявок в ИС «Антиснег»
Более 150 тысяч человек побывали на «Горьковской елке» за десять дней
Заявки на участие в конкурсе «Инвестиционный проект года – 2018» поступают каждый день
Более 15 тысяч заявок поступили от нижегородцев в ИС «Наш Нижний»
Вячеслав Поправко занял пост председателя Нижегородского областного суда
Нижегородец до смерти забил родного брата, не купившего подарки на Новый год
Святочное шествие пройдет по Большой Покровской 13 января
Более 15 тысяч кубометров снега было вывезено с улиц Нижнего Новгорода за прошедшие сутки
Жители шести домов в Нижегородском районе остались без электричества 9 января
Жительницу Воскресенского района лишили родительских прав за плохое воспитание двоих детей
Тело 91-летней женщины обнаружено в сгоревшем доме под Павловом
Пропавший в Заволжье Виктор Денисенко найден мертвым
Нижегородская «Чайка» уступила московским «Крыльям Советов» в матче МХЛ
Пешеход впал в кому после ДТП в Нижегородской области
Гололедица и снежные заносы ожидаются местами в Нижегородской области
Жительница Богородского района стащила кошелек у своей 84-летней соседки
Благоустройство парка имени Пушкина обсудят в Советском районе
Учащихся Дивеевской православной школы ждет "Рождественская сказка"
Автомобильного вора поймали в Автозаводском районе
В Нижегородской области работает горячая линия по вопросам обращения с ТКО