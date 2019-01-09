35-летняя нижегородка убила бывшего сожителя на пятый день празднования Нового года

9 Янв. 2019 2019-01-09T17:13:38+03:00

Женщину уже заключили под стражу

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СУ СК РФ по Нижегородской области возбудило уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Автозаводского района Нижнего Новгорода, которая убила своего бывшего сожителя во время празднования Нового года.

Как сообщается на сайте ведомства, в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Она совершила убийство 5 января, когда в ее доме на проспекте Бусыгина собрались гости, чтобы продолжить отмечать Новый год.

В ходе веселья между бывшими сожителями произошла ссора и подозреваемая ударила мужчину ножом. От полученных ранений 42-летний он скончался на месте происшествия.

Женщину заключили под стражу. Свою причастность к гибели мужчины она не отрицает. Конфликт, кстати, произошел из-за мелочных придирок погибшего к подозреваемой.

В скором времени нижегородке предъявят обвинение, а пока ведется расследование.