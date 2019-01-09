Алексей Коротков уволен с поста директора департамента образования Дзержинска

9 Янв. 2019 2019-01-09T16:38:44+03:00

Это связано с его переходом на новую работу

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В среду, 9 января 2019 года, мэр Дзержинска Иван Носков подписание распоряжение об увольнении Алексея Короткова с поста директора департамента образования городской администрации. Это связано с его переходом на новую работу, сообщает пресс-служба мэрии.

На какую должность уходит Коротков – не уточняется.

- За время его работы многие образовательные учреждения Дзержинска завоевали лидирующие позиции в различных областных, российских и даже международных рейтингах. Увеличилась доля призеров в олимпиадах и конкурсах среди школьников и учителей. В наших детских садах нет очереди для детей в возрасте от 3 до 7 лет, - отметил его заслуги Иван Носков. Он пожелал Короткову удачи в новой работе.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что бывший директор департамента культуры Нижнего Новгорода Наталья Суханова в ближайшее время будет назначена заместителем мэра Дзержинска по соцполитике. Одной из основных задач Натальи Сухановой, по всей видимости, станет подготовка и проведение юбилея Дзержинска – в 2020 году город химиков будет отмечать 90-летний юбилей.