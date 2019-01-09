Житель Ленинского района зарезал своего отца 2 января

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:52:11+03:00

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Нижегородские следователи возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Ленинского района. Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области, мужчина обвиняется в совершении преступления по статье «Убийство» Уголовного кодекса.

По информации, пьяный нижегородец убил собственного отца 2 января 2019 года в одной из квартир в доме на проспекте Ленина. Он нанес пенсионеру удар ножом, от чего тот скончался.

Свою вину мужчина не признал. Сейчас он находится под стражей. Отметим, что ранее обвиняемый уже был осужден за совершение преступления против собственности.

Обстоятельства случившегося и мотив преступления сейчас выясняются. Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что 1 января житель Городецкого района жестоко избил 48-летнего брата, который скончался на месте от полученных травм. Сейчас нижегородец находится под стражей. Он сознался в преступлении и заявил, что причиной конфликта послужила обида на брата, который не купил новогодние подарки родственникам.