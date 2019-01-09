Более 11 тысяч водителей нарушили ПДД на нижегородских дорогах за новогодние праздники

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:28:19+03:00

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В период с 1 по 8 января 2019 года на дорогах Нижегородской области были зарегистрированы 11 046 нарушений правил дорожного движения. Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону, 293 человека управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно информации, 19 из них ездили пьяными за рулем уже во второй раз. Теперь они привлечены к уголовной ответственности по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Также за эти дни были пойманы 59 водителей, которые ездили без прав на управление. 241 нарушение было связано с перевозками несовершеннолетних.

Более 5 700 человек были оштрафованы за превышение скорости движения, а 512 автомобилей были эвакуированы в связи с нарушениями правил стоянки.