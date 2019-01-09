2019-01-09T14:42:04+03:00
Общество

Жители Нижнего Новгорода отправили около двух тысяч заявок в ИС «Антиснег»

Наибольшее количество заявок поступило на отработку в Советский, Нижегородский и Ленинский районы
Валерия ГРОМОВА
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По информации на 13:00 9 января 2019 года, в информационную систему «Антиснег» отправлены 1 991 обращение от жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу, за последний час на дорогах были задействованы 257 спецмашин.

Наибольшее количество заявок поступило на отработку в Советский, Нижегородский и Ленинский районы.

Ранее сообщалось, что 8-9 января 2019 года с улиц Нижнего Новгорода было вывезено 15 348 кубометров снега. Больше половины из этого объема транспортировали из Нижегородского, Советского и Канавинского районов.

Напомним, в 2017 году в Нижнем Новгороде был создан интернет-портал «Антиснег», где горожане могли оперативно оставлять заявки и получать информацию об их выполнении. А информационная система «Антиснег» появилась в ноябре прошлого года. Теперь жители могут следить за уборкой снега в режиме online.

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