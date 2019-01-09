2019-01-09T14:44:37+03:00
Общество

Более 150 тысяч человек побывали на «Горьковской елке» за десять дней

За это время туда приезжали гости из разных городов России
Валерия ГРОМОВА
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С 29 декабря по 7 января на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде прошел новогодний фестиваль «Горьковская елка». Как сообщает пресс-служба городской администрации, на нем побывали более 150 тысяч человек.

- Мы постарались сделать на площади Минина и Пожарского по-настоящему новогодний городок. В 2019-2020 году мы постараемся сделать фестиваль еще более ярким, интересным и красивым, - прокомментировал глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.

По информации департамента культуры, в на центральной площади столицы Приволжья за эти десять дней бывали гости из Москвы, Саранска, Санкт-Петербурга, Калининграда, Тюмени, Омска, Якутска и других городов России.

Напомним, площадка работала ежедневно с 12.00 до 22.00, а в новогоднюю ночь - с 22.00 до четырех часов утра. Новый год на площади встретили около 20 тысяч человек.

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