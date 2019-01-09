2019-01-09T13:52:45+03:00
Общество

Заявки на участие в конкурсе «Инвестиционный проект года – 2018» поступают каждый день

Подавть заявку можно на инвестиционном портале Нижегородской области в разделе «Новости и мероприятия»
Эльвира ОСИПОВА
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Инвесторы Нижегородской области проявляют большой интерес к участию в традиционном конкурсе.

Подать заявку очень просто. Это можно сделать прямо на инвестиционном портале Нижегородской области в разделе «Новости и мероприятия». Участие бесплатно.

Но что же делает этот конкурс таким востребованным и популярным? Во-первых, это отличная возможность заявить о своём проекте и получить заслуженное признание. Победители конкурса награждаются дипломами Правительства Нижегородской области и официальную награду конкурса. Во-вторых, мероприятие является отличной площадкой для общения бизнес-сообщества и представителей органов власти. И, в-третьих, участие даёт возможность найти ценных партнёров для ведения бизнеса.

Важно, что основным критерием для определения победителей является не только объём инвестиций или масштабность проекта, но и его социальная значимость для района или города.

Номинации конкурса «Инвестиционный проект года – 2018»:

- Инвестиционный проект года в сфере промышленного производства;

- Инвестиционный проект года в сфере модернизации промышленного производства;

- Инвестиционный проект года в сфере сельского хозяйства;

- Инвестиционный проект года в сфере жилой недвижимости;

- Инвестиционный проект года в сфере услуг;

- Инициатива года;

- Инвестиционное начинание года;

- Самое инвестиционно-гостеприимное муниципальное образование.

Большой интерес для организаторов конкурса представляют проекты в номинации «Инициатива года». Это социальные направленный бизнес, который призван решать важные задачи для жителей региона. «Зачастую социальные предприниматели предлагают более эффективное решение важных для общества проблем, чем традиционные государственные структуры, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. К проектам социального предпринимательства относятся, например, программы обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья, инициативы по привитию активного образа жизни пожилым нижегородцам, проекты помощи людям с серьезными заболеваниями.

Пришло время рассказать о своем проекте и получить награду!

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