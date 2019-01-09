2019-01-09T13:27:42+03:00
Общество

Более 15 тысяч заявок поступили от нижегородцев в ИС «Наш Нижний»

87% этих обращений уже отработаны
Валерия ГРОМОВА
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Жители Нижнего Новгорода отправили уже более 15 тысяч заявок в домоуправляющие компании города, подключенным к информационной системе «Наш Нижний». Как сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу, 87% этих обращений уже отработаны.

Самыми активными оказались жители Канавинского, Ленинского и Приокского районов.

Напомним, в конце 2018 года в ИС «Наш Нижний» появился раздел «Отключения», который предназначен для оперативного информирования жителей об аварийных нарушениях в работе городского хозяйства и плановом ремонте на объектах жилищно-коммунального комплекса. Там представлена информация о типе отключения, адресе проведения работ, времени и дате инцидента и сроках его устранения.

Напомним, воспользоваться информационной системой «Наш Нижний» может любой нижегородец, чья управляющая компания присоединилась к системе. Для этого необходимо на компьютере или смартфоне набрать адрес нашнн.рф или позвонить по номеру 005. Все заявки фиксируются в системе «Наш Нижний», затем попадает в домоуправляющую компанию для выполнения работ и в мэрию на контроль.Если качество выполнения работ жителя не устраивает, заявка возвращается на доработку в обслуживающую организацию.

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