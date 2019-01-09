Вячеслав Поправко занял пост председателя Нижегородского областного суда

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:49:39+03:00

До этого он был исполняющим обязанности

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Владислав Поправко назначен на пост председателя Нижегородского областного суда. Как сообщается на официальном сайте, он будет работать в этой должности в течение шести лет. Соответствующий указ был подписан 30 декабря 2018 года.

Напомним, Поправко стал исполняющим обязанности председателя Нижегородского областного суда в октябре прошлого года. Ранее он занимал пост заместителя председателя Нижегородского областного суда.

Ранее пост председателя Нижегородского областного суда занимал Анатолий Бондар. Однако в сентябре указом президента России был назначен председателем второго кассационного суда общей юрисдикции в Москве. Он был председателем Нижегородского областного суда с октября 2011 года, а до этого - заместителем гендиректора Судебного департамента при Верховном суде РФ, заместителем генерального прокурора страны, а еще в начале 2000-х годов - прокурором Саратовской области.