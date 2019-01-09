2019-01-09T12:20:30+03:00
Происшествия

Нижегородец до смерти забил родного брата, не купившего подарки на Новый год

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело
Валерия ГРОМОВА
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Городецкого района, который до смерти забил родного брата в новогоднюю ночь. Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области, мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» Уголовного кодекса.

Трагедия случилась 1 января, когда братья праздновали Новый год в поселке Аксентис. Подозреваемый жестоко избил 48-летнего брата, который скончался на месте от полученных травм.

Сейчас нижегородец находится под стражей. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Мужчина сознался в преступлении и заявил, что причиной конфликта послужила обида на брата, который не купил новогодние подарки родственникам. Расследование продолжается.

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