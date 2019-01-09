Святочное шествие пройдет по Большой Покровской 13 января

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:26:11+03:00

По окончании гостей ждут игры и хороводы, а также угощения и горячий чай

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В воскресенье, 13 января 2019 года, в 12:00 в Нижнем Новгороде состоится святочное шествие. Как сообщает пресс-служба Нижегородской епархии, его частники пройдут по Большой Покровской.

Мероприятие будет проведено по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, а организует его отдел культуры. Нижегородцы пройдут от церкви в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы до часовни в честь образа Спаса Нерукотворного в кремле. Перед отправлением состоится молебен.

По окончании святочного шествия на площадке рядом с «Арсеналом» гостей ждут игры и хороводы, а также угощения и горячий чай.

Ранее сообщалось, что "Рождественскую сказку" (0+) покажут в Дивеевской монастырской православной школе 10 января. Зрителями будут не только учащиеся и их родители, но и многодетные семьи Дивеева и Сарова.