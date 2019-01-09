2019-01-09T11:01:45+03:00
Общество

Более 15 тысяч кубометров снега было вывезено с улиц Нижнего Новгорода за прошедшие сутки

Больше половины из этого объема транспортировали из Нижегородского, Советского и Канавинского районов
Юлия ИСАЕВА
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8-9 января 2019 года с улиц Нижнего Новгорода было вывезено 15 348 кубометров снега. Как сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на городской департамент благоустройства и дорожного хозяйства, больше половины из этого объема транспортировали из Нижегородского, Советского и Канавинского районов.

В уборке снега принимали участие более 660 рабочих и 536 спецмашин. Кроме того, более 1,5 тонн песко-соляной смеси было высыпано на дороги для противогололедной обработки.

Напомним, в Нижнем Новгороде работает информационная система «Антиснег», куда поступают обращения от жителей. В прошлом году был создан интернет-портал «Антиснег», где горожане могли оперативно оставлять заявки и получать информацию об их выполнении. А информационная система «Антиснег» появилась в ноябре 2018 года. Теперь жители могут следить за уборкой снега в режиме online.

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