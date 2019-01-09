Жители шести домов в Нижегородском районе остались без электричества 9 января

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:39:14+03:00

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В среду, 9 января 2019 года, шесть жилых домов в Нижегородском районе Нижнего Новгорода были отключены от электроснабжения. Как сообщается на сайте Управления ГО ЧС по городу, причиной стали плановые работы.

Согласно информации, жители остались без электричества в девять часов утра. Речь идет о домах №110, 1120 114, 77, 85 и 85а на улице Печеры Слобода. Работы продлятся до 17:00, после чего электроснабжение будет восстановлено.

Напомним, 20 декабря 2018 года депутаты Законодательного собрания приняли изменения в закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Нижегородской области», согласно которым в многоквартирных домах запрещается проводить шумный ремонт с 20:00. Таким образом, теперь в будние дни период тишины установлен с 20:00 до 7:00, а в выходные и праздничные дни – с 20:00 до 10:00.