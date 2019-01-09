2019-01-09T10:23:33+03:00
Общество

Жительницу Воскресенского района лишили родительских прав за плохое воспитание двоих детей

Кроме того, суд выскал с ее алименты
Валерия ГРОМОВА
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Жительницу Воскресенского района, состоявшую на учете у врача-нарколога, лишили родительских прав. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, с женщины еще и взыскали алименты.

В ходе судебного заседания было установлено, что 34-летняя нижегородка плохо воспитывала сына и дочь. Более того, с 2015 года она состоит на учете у врача-нарколога.

- Жизнь и здоровье детей вследствие ее поведения находятся под угрозой, брат и сестра не обеспечены должным содержанием, мер для полноценного воспитания и развития детей не принимается, в семье сложилось социально-опасное положение и обстановка, препятствующие воспитанию и содержанию детей, - объяснили сотрудники прокуратуры.

Обвиняемая не признала исковые требования и требовала оправдания. Однако прокурор дал заключение об обоснованности заявленного иска, который был в итоге удовлетворен.

Нерадивая мать лишена родительских прав и теперь заплатит алименты. Решение вступило в законную силу.

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