2019-01-09T10:01:47+03:00
Происшествия

Тело 91-летней женщины обнаружено в сгоревшем доме под Павловом

Трагедия произошла в районном поселке Тумботино
Валерия ГРОМОВА
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8 января 2019 года в Павловском районе произошел жуткий пожар, унесший жизнь 91-летней женщины. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области, трагедия произошла в районном поселке Тумботино.

Сообщение о возгорании в частном доме поступило в дежурную часть в 12:44. Когда спасатели прибыли на место происшествия, из окон здания уже шел черный густой дым.

Огонь уничтожил домашнее имущество и внутреннюю отделку дома на общей площади 24 квадратных метра. В ходе разбора сгоревших конструкций было найдено тело женищны 1927 года рождения. Согласно информации, она была владелицей дома.

В тушении ликвидации последствий пожара были задействованы 11спасателей и четыре спецмашины.

Причиной случившегося стало нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.

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