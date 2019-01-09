Пропавший в Заволжье Виктор Денисенко найден мертвым

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:18:46+03:00

В последний раз мужчина выходил на связь в ноябре 2018 года

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8 января 2019 года поисково-спасательный отряд «Волонтер» распространил ориентировку о пропавшем в Заволжье 47-летнем Викторе Денисенко.

Через несколько часов появилась информация, что нижегородца нашли мертвым.

- Найден. Погиб. Выражаем соболезнования родным и близким, - написали в соцсетях добровольцы.

В последний раз мужчина выходил на связь в ноябре 2018 года.

Напомним, в Нижегородской области продолжаются поиски двух девочек: 13-летней Маши Ложкаревой и 9-летней Маши Люлиной. Первая пропала 1 августа в садоводческом товариществе "Борок" Кстовского района. Поиски на протяжении трех месяцев не приносили никаких результатов. Однако недавно они сдвинулись с мертвой точки. Волонтеры нашли свидетеля, который в нужное время проезжал мимо "Борока". Маша помладше пропала 20 августа в Богородске, когда вышла гулять рядом с домом на детской площадке.