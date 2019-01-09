2019-01-09T09:35:42+03:00
Спорт

Нижегородская «Чайка» уступила московским «Крыльям Советов» в матче МХЛ

Встреча прошла в Москве 8 января
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во вторник, 8 января 2019 года, в Москве прошел матч Молодежной хоккейной лиги между местными «Крыльями советов» и нижегородской «Чайкой». Встреча завершилась поражением для хоккеистов из столицы Приволжья.

Как сообщается на официальном сайте команды, итоговый счет матча – 3:6. До середины игры нижегородцы вели в счете, но их подвели шайбы, заброшенные «Крыльями советов» во время удаления. Первый период закончился со счетом 2:1 в пользу «Чайки», во второй двадцатиминутке цифры сравнялись 3:3.

После последнего перерыва нижегородские хоккеисты заработали два удаления, после чего москвичи вырвали победу.

Напомним, сейчас хоккейный клуб «Чайка» из Нижнего Новгорода занимает 14 позицию в турнирной таблице Западной конференции Молодежной хоккейной лиги.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Святочное шествие пройдет по Большой Покровской 13 января
Более 15 тысяч кубометров снега было вывезено с улиц Нижнего Новгорода за прошедшие сутки
Жители шести домов в Нижегородском районе остались без электричества 9 января
Жительницу Воскресенского района лишили родительских прав за плохое воспитание двоих детей
Тело 91-летней женщины обнаружено в сгоревшем доме под Павловом
Пропавший в Заволжье Виктор Денисенко найден мертвым
Пешеход впал в кому после ДТП в Нижегородской области
Гололедица и снежные заносы ожидаются местами в Нижегородской области
Жительница Богородского района стащила кошелек у своей 84-летней соседки
Благоустройство парка имени Пушкина обсудят в Советском районе
Учащихся Дивеевской православной школы ждет "Рождественская сказка"
Автомобильного вора поймали в Автозаводском районе
В Нижегородской области работает горячая линия по вопросам обращения с ТКО