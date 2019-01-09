Нижегородская «Чайка» уступила московским «Крыльям Советов» в матче МХЛ

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:35:42+03:00

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Во вторник, 8 января 2019 года, в Москве прошел матч Молодежной хоккейной лиги между местными «Крыльями советов» и нижегородской «Чайкой». Встреча завершилась поражением для хоккеистов из столицы Приволжья.

Как сообщается на официальном сайте команды, итоговый счет матча – 3:6. До середины игры нижегородцы вели в счете, но их подвели шайбы, заброшенные «Крыльями советов» во время удаления. Первый период закончился со счетом 2:1 в пользу «Чайки», во второй двадцатиминутке цифры сравнялись 3:3.

После последнего перерыва нижегородские хоккеисты заработали два удаления, после чего москвичи вырвали победу.

Напомним, сейчас хоккейный клуб «Чайка» из Нижнего Новгорода занимает 14 позицию в турнирной таблице Западной конференции Молодежной хоккейной лиги.