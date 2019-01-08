Пешеход впал в кому после ДТП в Нижегородской области

8 Янв. 2019 2019-01-08T19:17:59+03:00

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Страшное ДТП с участием пешехода случилось в Нижегородской области в новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

В минувшую пятницу, 4 января, в 17.00 на улице Ленина,68 в Воскресенском водитель "Киа" сбил пешехода, переходившего проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода. Мужчина за рулем, стаж которого 41 год, находился в нетрезвом состоянии.

В результате ДТП пострадал 58-летний мужчина. Он получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом правой голени. В настоящее время пострадавший находится в коме.

Ранее "Комсомольская правда" писала, что более 10 тысяч нарушений ПДД зафиксировано в регионе с начала 2019 года. За вождение в нетрезвом виде были задержаны 263 водителя.

Сообщалось также, что за новогодние праздники выросло количество ДТП в Нижегородской области. За первые шесть дней на дорогах зафиксирована 71 авария.