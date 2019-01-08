2019-01-08T16:53:29+03:00
Происшествия

Гололедица и снежные заносы ожидаются местами в Нижегородской области

В ночь на 9 января в большинстве районов будут кратковременный снег и слабая метель
Анастасия НАЗАРОВА
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Верхневолжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает о том, что с 18.00 8 января до 18.00 9 января ожидается облачная с прояснениями погода. По информации на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области, ночью в большинстве районов будут кратковременный снег и слабая метель. Днем также.

Температура воздуха ночью опустится до -11…-16 градусов, при прояснениях до -21 градуса, а днем - до -9…-14 градусов.

Специалисты предупреждают о гололедице и снежных заносах местами в регионе.

Что касается аварий на объектах ЖКХ и энергетики, то возникновение их маловероятно. Но если чрезвычайные случаи и будут, то, скорее всего, в Дзержинске и Нижнем Новгороде.

Что до автомобильных аварий, то наибольшая вероятность прогнозируется на территории областного центра, а также Бора, Кстовского района и в районах, по которым проходят федеральные трассы.

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