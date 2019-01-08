Жительница Богородского района стащила кошелек у своей 84-летней соседки

8 Янв. 2019 2019-01-08T15:31:15+03:00

Теперь 58-летняя злоумышленница находится под подпиской о невыезде

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В отношении 58-летней жительницы Богородского района избрана мера пресечения за совершение кражи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В полицию обратилась 84-летняя женщина, которая заявила, что ее соседка украла у нее кошелек с деньгами.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали местную жительницу. Она признала свою вину, после чего была доставлена в полицейский участок для выяснения подробностей случившегося.

По факту кражи заведено уголовное дело. Сейчас злоумышленница находится под подпиской о невыезде.

Напомним, в Приокском районе областного центра безработная нижегородка украла три сковородки. Задержанная уже привлекалась за преступления против собственности.

Ранее "Комсомолка" писала про двух женщин из Богородского района, укравших в одном из магазинов Дзержинска мясную продукцию на общую сумму 14 тысяч рублей. Обе нигде не работают.