2019-01-08T14:44:56+03:00
Общество

Учащихся Дивеевской православной школы ждет "Рождественская сказка"

Спектакль будет предварять небольшой концерт, подготовленный школьным хоровым коллективом "Радость моя"
Анастасия НАЗАРОВА
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"Рождественскую сказку" (0+) покажут в Дивеевской монастырской православной школе 10 января. Зрителями будут не только учащиеся и их родители, но и многодетные семьи Дивеева и Сарова, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Спектакль будет предварять небольшой концерт, подготовленный школьным хоровым коллективом "Радость моя".

Впервые эту сказку показали в Дивеевской школе четверть века назад. Сначала на показ приглашались только школьники с родителями, но со временем постановка стала доступна более широкому кругу зрителей.

По словам директора школы Наталии Лялюшко, сама подготовка к сказке - уже праздник.

- Репетиции, приготовление декораций и атрибутов, шитье костюмов - целый мир, в который вовлечены многие ученики и сотрудники школы. Мы с нетерпением ждем, когда вновь откроется занавес перед переполненным залом и на сцену выйдут наши артисты, - отметила Лялюшко.

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