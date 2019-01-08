Автомобильного вора поймали в Автозаводском районе
Полицейские поймали 22-летнего жителя Автозаводского района, укравшего цифровую технику из двух автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Установлено, что молодой человек разбил стекла в иномарках, припаркованных на Комсомольской улице и стащил оттуда цифровую технику. Размер причиненного им ущерба оценивается в 7,5 тысячи рублей.
Ранее судимого нижегородца доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Полиция устанавливает причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений в Автозаводе.
Напомним, в Приокском районе удалось поймать 35-летнюю неработающую женщину, которая украла из магазина три сковородки. Ее задержали вечером 5 января. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".