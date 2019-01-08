2019-01-08T14:24:00+03:00
Происшествия

Автомобильного вора поймали в Автозаводском районе

Полиция устанавливает причастность мужчины к аналогичным преступлениям
Анастасия НАЗАРОВА
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Полицейские поймали 22-летнего жителя Автозаводского района, укравшего цифровую технику из двух автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Установлено, что молодой человек разбил стекла в иномарках, припаркованных на Комсомольской улице и стащил оттуда цифровую технику. Размер причиненного им ущерба оценивается в 7,5 тысячи рублей.

Ранее судимого нижегородца доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Полиция устанавливает причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений в Автозаводе.

Напомним, в Приокском районе удалось поймать 35-летнюю неработающую женщину, которая украла из магазина три сковородки. Ее задержали вечером 5 января. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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