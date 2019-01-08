2019-01-08T13:39:37+03:00
Общество

В Нижегородской области работает горячая линия по вопросам обращения с ТКО

Жители могут обратиться к специалистам по указанному телефону
Анастасия НАЗАРОВА
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Госжилинспекция Нижегородской области запустила горячую телефонную линию по вопросам предоставления коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Нижегородцы могут обращаться по вопросам несвоевременного вывоза твердых бытовых отходов, переполнения контейнеров и неудовлетворительного содержания контейнерных площадок по телефону 430-79-19.

Напомним, с 1 января 2019 года в России, в том числе в Нижегородской области изменилась система обращения с ТБО. Теперь все процессы в этой сфере контролируют региональные операторы, которых выбрали в ходе конкурсов.

- В случае ненадлежащего предоставления этой услуги владельцам индивидуальных домов, а также жителям МКД, в которых выбрана непосредственная форма управления или собственники которых на общих собраниях перешли на "прямые договоры", могут обращаться к региональным операторам. Если же в МКД выбрана управляющая организация или создано ТСЖ, то обращаться следует напрямую туда, - отметили в госжилинспекции.

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