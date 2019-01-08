2019-01-08T13:20:20+03:00
Спорт

Форвард БК "НН" Дмитрий Узинский выбыл на полтора месяца из-за травмы

Разрыв мениска коленного сустава игрок получил в матче с "Самарой"
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Форвард БК "Нижний Новгород" Дмитрий Узинский получил разрыв мениска коленного сустава во время матча Кубка России против "Самары" 28 декабря. На восстановление баскетболисту понадобится полтора месяца.

Согласно информации на сайте клуба, 7 января игрока прооперировали. Сейчас у него период реабилитации.

По словам наставника черно-белых, игрок вернется в строй ближе к марту.

- Если будем форсировать восстановление, есть риск потерять его на более длительный срок, - заявил Зоран Лукич.

Напомним, 6 января в Нижнем Новгороде прошел матч Единой лиги ВТБ, в рамках которого БК "НН" сыграл против "Астаны" из Казахстана. Хозяева одержали победу.

Сообщалось также, что американский защитник Даррин Говенс покинул БК "Нижний Новгород". Баскетболист вернулся в венгерский клуб "Фалко Вулкано".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Учащихся Дивеевской православной школы ждет "Рождественская сказка"
Автомобильного вора поймали в Автозаводском районе
В Нижегородской области работает горячая линия по вопросам обращения с ТКО
Более 10 тысяч нарушений ПДД зафиксировано в регионе с начала 2019 года
Волонтеры просят помощи в поисках 47-летнего Виктора Денисенко
Рождественский бал для нижегородский юнг пройдет в Усадьбе Рукавишниковых
В Нижегородской области завершился сезон переработки сахарной свеклы
Пятилетний ребенок пострадал в ДТП в Нижнем Новгороде
Безработная нижегородка украла три сковородки в Приокском районе
Минобрнауки разрешил учащимся не ходить в школу при температуре 25 градусов мороза
Антимонопольная служба возбудила дело в отношении ГлавУКСа Нижнего Новгорода
Американский защитник Даррин Говенс покинул БК "Нижний Новгород"
Нижегородское "Торпедо" на выезде проиграло "Нефтехимику"
Николай Кошелев представит в Нижнем Новгороде программу "Покаянные песни Руси"
Количество ДТП выросло в Нижегородской области в начале 2019 года
Два автомобиля столкнулись на трассе Нижний Новгород - Киров: пострадали трое
Водитель на "десятке" насмерть сбил женщину в Сокольском районе
Двое подростков украли компьютер из офисного здания в Богородском районе
Рождественский утренник пройдет в социально-реабилитационном центре "Вера"
Полицейские задержали 38-летнего нижегородца с наркотиками
В Дзержинске две женщины украли из магазина мясо на 14 тысяч рублей
МФК "Оргхим" проведет матч с подмосковным "Динамо"