Форвард БК "НН" Дмитрий Узинский выбыл на полтора месяца из-за травмы

8 Янв. 2019 2019-01-08T13:20:20+03:00

Разрыв мениска коленного сустава игрок получил в матче с "Самарой"

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Форвард БК "Нижний Новгород" Дмитрий Узинский получил разрыв мениска коленного сустава во время матча Кубка России против "Самары" 28 декабря. На восстановление баскетболисту понадобится полтора месяца.

Согласно информации на сайте клуба, 7 января игрока прооперировали. Сейчас у него период реабилитации.

По словам наставника черно-белых, игрок вернется в строй ближе к марту.

- Если будем форсировать восстановление, есть риск потерять его на более длительный срок, - заявил Зоран Лукич.

Напомним, 6 января в Нижнем Новгороде прошел матч Единой лиги ВТБ, в рамках которого БК "НН" сыграл против "Астаны" из Казахстана. Хозяева одержали победу.

Сообщалось также, что американский защитник Даррин Говенс покинул БК "Нижний Новгород". Баскетболист вернулся в венгерский клуб "Фалко Вулкано".