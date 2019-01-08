Более 10 тысяч нарушений ПДД зафиксировано в регионе с начала 2019 года

8 Янв. 2019 2019-01-08T13:09:03+03:00

За вождение в нетрезвом виде были задержаны 263 водителя

Изменить размер текста: A A

С начала 2019 года в Нижегородской области зафиксировано 10,3 тысячи нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

За первые семь дней 263 водителя были задержаны за управление машинами в нетрезвом виде. Из них 16 привлечены к уголовной ответственности, поскольку управляли в состоянии алкогольного опьянения не первый раз.

Также за указанный период пресечено 49 нарушений, связанных с управлением авто без водительских прав, и 5,7 тысячи нарушений, связанных с превышение скорости. При этом правила стоянки нарушил 431 водитель.

Сообщалось, что 7 января в Нижнем Новгороде столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадала 5-летняя девочка. Кроме того, в Рождество на дороге пострадал 16-летний подросток. Его сбила 34-летняя женщина, находившаяся за рулем "Форда". Юноша получил ушиб левого предплечья.

Напомним, по информации УГИБДД, за новогодние праздники количество ДТП в Нижегородской области выросло. За первые шесть дней на дорогах зафиксирована 71 авария.