Волонтеры просят помощи в поисках 47-летнего Виктора Денисенко
Поисково-спасательный отряд "Волонтер" обращается ко всем неравнодушным с просьбой помочь в поисках 47-летнего Виктора Васильевича Денисенко из Заволжья Нижегородской области.
Последний раз мужчина выходил на связь по телефону 8 ноября 2018 года. Сейчас его местонахождение неизвестно.
У Денисенко худощавое телосложение, рост 175 сантиметров, короткие русые волосы и голубые глаза. Во что он был одет, никто не знает.
Особые приметы: лысина на затылке и татуировка на правой руке.
- Если вы знаете что-либо о местонахождении данного мужчины, просьба сообщить инфоргу поиска или по телефону горячей линии отряда ПСО "Волонтер" 291-51-51, - говорится в соцсетях.
Также информацию можно сообщать в полицию по каналу связи 102.