2019-01-08T12:09:20+03:00
Происшествия

Волонтеры просят помощи в поисках 47-летнего Виктора Денисенко

Последний раз мужчина выходил на связь осенью 2018 года
Анастасия НАЗАРОВА
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Мужчина не выходит на связь с ноября прошлого года.Мужчина не выходит на связь с ноября прошлого года.
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Поисково-спасательный отряд "Волонтер" обращается ко всем неравнодушным с просьбой помочь в поисках 47-летнего Виктора Васильевича Денисенко из Заволжья Нижегородской области.

Последний раз мужчина выходил на связь по телефону 8 ноября 2018 года. Сейчас его местонахождение неизвестно.

У Денисенко худощавое телосложение, рост 175 сантиметров, короткие русые волосы и голубые глаза. Во что он был одет, никто не знает.

Особые приметы: лысина на затылке и татуировка на правой руке.

- Если вы знаете что-либо о местонахождении данного мужчины, просьба сообщить инфоргу поиска или по телефону горячей линии отряда ПСО "Волонтер" 291-51-51, - говорится в соцсетях.

Также информацию можно сообщать в полицию по каналу связи 102.

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