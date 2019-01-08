Рождественский бал для нижегородский юнг пройдет в Усадьбе Рукавишниковых

8 Янв. 2019 2019-01-08T11:59:22+03:00

Мальчики в морской форме и девочки в белоснежных платьях под звуки вальса закружатся в своем первом танце

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Рождественский бал для нижегородских юнг пройдет в Усадьбе Рукавишниковых 13 января. Мероприятие организовано областной общественной организацией по развитию и пропаганде морского дела "Нижегородский морской клуб" совместно с министерством внутренней региональной и муниципальной политики региона.

Мальчики в морской форме и девочки в белоснежных платьях под звуки вальса закружатся в своем первом танце большого светского мероприятия. На бал приглашены лучшие юнги, участники и победители международных и всероссийских конкурсов, а также школьники, активно участвовавшие в жизни Нижегородского детского речного пароходства.

Ранее "Комсомольская правда" писала про Рождественский утренник, который пройдет 8 января в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних детей "Вера". Ребят ждет представление "В гостях у Снежной Королевы", а также конкурсы, которые позволят им приобщиться к национальным традициям и показать собственные таланты.