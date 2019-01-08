2019-01-08T11:28:35+03:00
Экономика

В Нижегородской области завершился сезон переработки сахарной свеклы

Переработано 260,7 тысячи тонн этого корнеплодного растения
Анастасия НАЗАРОВА
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Региональный минсельхоз заявил о том, что сезон переработки сахарной свеклы подошел к концу. В общей сложности переработано 260,7 тысячи тонн этого корнеплодного растения, выработано 43,1 тысячи тонн сахарного песка. Это, по данным ведомства, больше уровня 2017 года на 11,6 тысячи тонн.

Глава региона Глеб Никитин заявил, что производство сахара в Нижегородской области предстоит увеличить более чем в два раза. Это нужно для того, чтобы достичь полного самообеспечения региона по этой позиции.

Губернатор добавил, что Сергачский сахарный завод собирается модернизировать оборудование, что позволит увеличить объемы производства сахара.

- Инвестор представил детальную программу развития предприятия с объемом инвестиций более восьми миллиардов рублей.

Напомним, в 2019 году поставлена цель - увеличить финансирование сельского хозяйства на 20%.

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