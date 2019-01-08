Пятилетний ребенок пострадал в ДТП в Нижнем Новгороде

8 Янв. 2019 2019-01-08T11:03:38+03:00

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Автомобильная авария, в которой пострадал малолетний ребенок, произошла на улице Попова в приволжской столице 7 января в 15.40. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области.

28-летний водитель "Форда" с 10-летним стажем вождения, поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении и врезался в "Ладу Приору".

В результате ДТП пострадала 5-летняя девочка, которая ехала на заднем сидении "Лады". Ее спасло то, что в момент аварии она находилась в детском удерживающем устройстве и была пристегнута ремнем. После осмотра ребенок был отпущен.

Также 7 января в результате автомобильной аварии пострадал 16-летний подросток. Его сбила 34-летняя женщина (стаж вождения 12 лет), находившаяся за рулем "Форда". Юноша получил ушиб левого предплечья.