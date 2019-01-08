Безработная нижегородка украла три сковородки в Приокском районе

8 Янв. 2019 2019-01-08T10:40:11+03:00

Задержанная уже привлекалась за преступления против собственности

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Полицейские раскрыли кражу сковородок в Приокском районе, передает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

35-летняя нижегородка украла три сковородки из магазина на проспекте Гагарина. Вечером 5 января ее задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Установлено, что женщина нигде не трудоустроена и уже привлекалась к уголовной ответственности за преступление против собственности.

Полицейские проверяют ее на причастность к совершению аналогичных преступлений в столице Приволжья.

Ранее "Комсомолка" писала про двух женщин из Богородского района, укравших в одном из магазинов Дзержинска мясную продукцию на общую сумму 14 тысяч рублей. Обе нигде не работают.

Напомним также про подростков, укравших компьютер из офисного здания в Богородском районе. Ребята находятся под подпиской о невыезде, а их 18-летний подельник арестован. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.