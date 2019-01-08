Безработная нижегородка украла три сковородки в Приокском районе
Полицейские раскрыли кражу сковородок в Приокском районе, передает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
35-летняя нижегородка украла три сковородки из магазина на проспекте Гагарина. Вечером 5 января ее задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
Установлено, что женщина нигде не трудоустроена и уже привлекалась к уголовной ответственности за преступление против собственности.
Полицейские проверяют ее на причастность к совершению аналогичных преступлений в столице Приволжья.
Ранее "Комсомолка" писала про двух женщин из Богородского района, укравших в одном из магазинов Дзержинска мясную продукцию на общую сумму 14 тысяч рублей. Обе нигде не работают.
Напомним также про подростков, укравших компьютер из офисного здания в Богородском районе. Ребята находятся под подпиской о невыезде, а их 18-летний подельник арестован. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.