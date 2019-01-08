2019-01-08T10:24:46+03:00
Общество

Минобрнауки разрешил учащимся не ходить в школу при температуре 25 градусов мороза

Это касается обучающихся 1-4 классов городских школ
Анастасия НАЗАРОВА
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Региональный минобрнауки рассказал, кому можно не ходить в школу в сильные морозы.

Если столбики термометров опустятся до -25…-29 градусов, то дома можно остаться учащимся 1-4 классов школ, расположенных в городе, а также учащимся 1-9 классов сельских школ. Однако образовательные организации в такую погоду будут работать в обычном режиме.

В случае понижения температуры до -30 градусов рекомендовано не направлять в образовательные организации учащихся 1-9 классов городских школ и учащихся 1-11 классов в сельских школах. Но и при таком морозе образовательные организации будут функционировать в обычном режиме.

Отметим, что решение профильного министерства носит рекомендательный характер.

Напомним, до 18.00 8 января в Нижегородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, слабая метель. Днем юго-западный ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем -10…-15 градусов. На дорогах накат и гололедица.

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