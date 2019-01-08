2019-01-08T10:10:43+03:00
Происшествия

Антимонопольная служба возбудила дело в отношении ГлавУКСа Нижнего Новгорода

Выявлено систематическое дробление сделок, заключенных между Управлением и хозяйствующими субъектами
Анастасия НАЗАРОВА
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Нижегородская УФАС обнаружила признаки нарушения законодательства в действиях Главного управления по капстроительству Нижнего Новгорода. Материалы свидетельствуют о систематических дроблениях сделок (часто миллионных), заключенных между Управлением и хозяйствующими субъектами, передает пресс-служба УФАС по региону.

Установлено, что все закупки осуществлены согласно правовой норме, которая предусматривает для заказчика возможность заключения закупок "малого объема". Но в тех случаях, когда проведение конкурентных процедур невозможно в связи с несоответствием организационных затрат на проведение закупки самой стоимости закупки.

Фактически ГлавУКС искусственно дробило сделки, что, по информации УФАС, направлено на формальное соблюдение условий, необходимых для заключения контракта неконкурентным способом. Такие обстоятельства говорят о заключении длившегося на протяжении 2017-2018 годов ограничивающего конкуренцию соглашения.

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