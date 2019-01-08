Американский защитник Даррин Говенс покинул БК "Нижний Новгород"

8 Янв. 2019 2019-01-08T09:26:14+03:00

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Защитник БК "Нижний Новгород" Даррин Говенс перешел в венгерский клуб "Фалко Вулкано".

- Мы благодарим Даррина за время, проведенное в БК "НН", и желаем удачи в дальнейшей карьере, - говорится на сайте нижегородской команды.

Напомним, 30-летний американец пополнил состав черно-белых в ноябре 2018 года. Соглашение с игроком было рассчитано до конца сезона.

- С его приходом мы сможем существенно разгрузить Ивана Стребкова. А когда после травмы на паркет вернется Кендрик Перри, я рассчитываю, что Говенс сможет не просто выходить ему на замену, но действовать с ним в паре, - заявил тогда главный тренер БК "НН" Зоран Лукич.

В составе "Нижнего" Даррин принял участие в трех матчах Единой Лиги ВТБ, а также трех матчах Лиги чемпионов, где набирал в среднем 7,3 очка, 1 подбор и 2 передачи.

Добавим, что кроме американского гражданства у Даррина есть паспорт Венгрии, что позволяет ему выступать за национальную сборную этой страны. Кстати, за "Фалко" игрок выступал с 2016 по 2018 годы.