Нижегородское "Торпедо" на выезде проиграло "Нефтехимику"

8 Янв. 2019 2019-01-08T09:17:48+03:00

Матч 7 января завершился со счетом 3:4 в пользу хозяев

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Нижегородский клуб "Торпедо" не смог вырвать победу у нижнекамского "Нефтехимика" 7 января. Гостевой матч закончился со счетом 3:4 (0:0, 2:1, 1:2, 0:1), сообщается на сайте команды.

В первом периоде соперники играли в хорошем темпе и с большим количеством бросков по воротам, однако до голов дело не дошло.

На 24 минуте второго игрового отрезка счет открыл торпедовец Денис Баранцев. Хозяева тут же забросили ответную шайбу - отличился Йоонас Няттинен. Вперед нижегородскую команду вывел Денис Паршин, который обыграл оборону и голкипера команды-противника, забросив красивую шайбу - 2:1.

К середине заключительного периода отличился еще один торпедовец - Эндрю Кейло, команда вела со счетом 3:1. Ключевой момент произошел, когда игрокам "Нефтехимика" удалось воспользоваться ошибками соперника и сравнять счет. Исход матча решался в овертайме, где более ловкими оказались хозяева (победу вырвал Павел Падакин).