Количество ДТП выросло в Нижегородской области в начале 2019 года
Количество ДТП увеличилось в Нижегородской области в новогодние праздники. За 6 дней 2019 года зафиксирована 71 авария. В них погибли два человека, а пострадали 116.
По информации пресс-службы УГИБДД России по региону, по сравнению с новогодними каникулами прошлого года число ДТП выросло на 80%, а количество пострадавших - в два раза. Кроме того, более чем в два раза стало больше несовершеннолетних пострадавших в авариях. В праздники травмы получили 14 детей (в 2018 году - 6).
В большинстве случаев автомобильные аварии произошли из-за того, что водители не справились с управлением, выехали на встречную полосу и не выдержали безопасную дистанцию.
Напомним, 6 января в Сокольском районе водитель на "десятке" насмерть сбил пожилую женщину. Она скончалась по дороге в больницу.
Также на трассе Нижний Новгород - Киров столкнулись два автомобиля. Из троих пострадавших двое госпитализированы.