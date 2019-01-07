Количество ДТП выросло в Нижегородской области в начале 2019 года

7 Янв. 2019 2019-01-07T15:32:13+03:00

За первые шесть дней на дорогах зафиксирована 71 авария

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Количество ДТП увеличилось в Нижегородской области в новогодние праздники. За 6 дней 2019 года зафиксирована 71 авария. В них погибли два человека, а пострадали 116.

По информации пресс-службы УГИБДД России по региону, по сравнению с новогодними каникулами прошлого года число ДТП выросло на 80%, а количество пострадавших - в два раза. Кроме того, более чем в два раза стало больше несовершеннолетних пострадавших в авариях. В праздники травмы получили 14 детей (в 2018 году - 6).

В большинстве случаев автомобильные аварии произошли из-за того, что водители не справились с управлением, выехали на встречную полосу и не выдержали безопасную дистанцию.

Напомним, 6 января в Сокольском районе водитель на "десятке" насмерть сбил пожилую женщину. Она скончалась по дороге в больницу.

Также на трассе Нижний Новгород - Киров столкнулись два автомобиля. Из троих пострадавших двое госпитализированы.